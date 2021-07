Apesar dos números positivos, o mercado automóvel português continua com números inferiores face a igual período em 2019.

O Mercado automóvel português tem vindo a recuperar o ritmo desde abril deste ano, o suficiente para um crescimento de 27,3% face aos primeiros seis meses de 2020 com um total de 99 322 automóveis matriculados. Contudo, é também necessário realizar a comparação com igual período em 2019, isto porque é uma altura em que não existia Covid-19 e, por isso, é um bom indicativo para perceber se as consequências da pandemia continuam a afetar o mercado. A resposta é sim. Segundo os dados fornecidos pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), registou-se um decréscimo de -34,1%.

Restringindo os números a apenas o mercado automóvel de ligeiros de passageiros, no mês de junho de 2021, foram matriculados 18936 automóvel em Portugal. Estes números representam uma subida de 71% face a 2020, mas um decréscimo de -25,2% comparativamente com 2019. No total do primeiro semestre de 2021 as 81445 unidades matriculadas representam um aumento de 25,6% relativamente aos números de 2020, contudo, traduz-se igualmente numa variação negativa de -36,7% quando olhamos para os números do período homólogo em 2019.