Tal como já era de esperar, o mercado automóvel português despede-se de 2020 com uma grande queda no número de vendas, num ano que não vai, certamente, deixar saudades. Em 2020, foram matriculados 176 992 veículos novos entre janeiro e dezembro, o que representa uma queda de 33,9% face ao período homólogo em 2019. O decréscimo foi ainda mais acentuado após o último mês do ano ter registado uma perda de 19,4% face a igual mês do ano anterior, o que significa que foram matriculados 18 290 veículos durante esse período.

Decompondo os números, no capítulo dos automóveis ligeiros de passageiros, em 2020 a perda é ainda superior à média do mercado automóvel português ao atingir -35% graças às 145 417 unidades entregues a clientes. No que diz respeito a dezembro, foram matriculados 14 252 veículos ligeiros de passageiros valor esse que se traduz em -19,6% face ao período homologo em 2019.

Fonte: ACAP