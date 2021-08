Em julho de 2021 foram matriculados 14 219 veículos, um número bastante inferior quando comparado com 2020 e também com 2019.

Quando parecia que o mercado automóvel português estava em linha ascendente, os números referentes a julho de 2021 indicam o contrário. Segundo os dados fornecidos pela Associação Automóvel de Portugal, o mercado português começou o segundo semestre com 14 219 veículos entregues a clientes, valor esse que representa uma quebra de 21,4% face a igual período em 2020 e 34,7% quando comparado com julho de 2019. Relativamente ao mercado automóvel de ligeiros de passageiros, as entregas foram de 12 323 unidades, menos 19% do que em julho de 2020.

Peugeot lidera, Renault recupera

Relativamente a marcas, a Renault foi a marca que mais vendeu em julho de 2021 ao entregar 1172 unidades. Logo a seguir surge a Peugeot (1108 unidades), BMW (1020 unidades) e Mercedes-Benz (961 unidades). No segmento de marcas de luxo a Porsche foi a que mais vendeu (66 unidades), seguida da Maserati (5 unidades), Aston Martin e Ferrari (3 unidades cada), Bentley e Lamborghini (1 unidade cada).