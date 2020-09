O Mercado Automóvel nacional começa a demonstrar uma recuperação no qu diz respeito a números de vendas. No total, foram matriculados 12 417 veículos ligeiros de passageiros, o que representa uma perda de apenas 0,1% quando comparado com o mesmo mês em 2019, de acordo com os números da ACAP (Associação Automóvel de Portugal). Deste modo, o mercado automóvel está perto regresso à “normalidade”, contudo, 2020 está a bater recordes negativos.

Por falar nisso, entre janeiro e agosto de 2020, a ACAP refere que a variação total do mercado é -41,2% face ao período homologo no ano anterior. No total, foram matriculados 92474 veículos ligeiros de passageiros dentro deste período.