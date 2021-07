Em junho, o mercado europeu voltou a crescer face a 2020, apesar dos números serem inferiores a 2019. O Tesla Model 3 foi uma das “estrelas” do mês.

Segundo os dados da Jato Dynamics, em junho de 2021 foram entregues 1268683 veículos, um crescimento de 13% face ao período homólogo em 2020. Tal como tem sido recorrente, a entidade fez, igualmente, a comparação com 2019, ano esse em que ainda não existia a pandemia de covid-19, e nesse caso, os números continuam inferiores.

Uma das surpresas do mês foi mesmo o Tesla Model 3. As 25 476 unidades vendidas durante o mês de junho são superiores aos dois carros elétricos seguintes juntos (Zoe com 8 217 unidades e ID.3 com 6 999 unidades). Para além disso, foi o segundo modelo mais vendido na Europa, só atrás do Volkswagen Golf (27 247 unidades). O top 10 é completo pelo Dacia Sandero (22 764 unidades), Renault Clio (22 254 uni.), Fiat/Abarth 500 (22 179 uni.), Toyota Yaris (21 698 uni.), Volkswagen T-Roc (21 576 uni.), Opel Corsa (21 124 uni.), Renault Captur (20 168 uni.) e Volkswagen Polo (18 789 uni.).