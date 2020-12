A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) revelou os números de ocorrências nas estradas portuguesas entre 22 e 27 de dezembro de 2020. Nesta operação com especial foco na época natalícia, registaram uma diminuição de 27% de acidentes, número esse que se reflete em menos 31% de feridos graves e quatro vítimas mortais (menos duas do que em igual período em 2019). Apesar de todas as descidas, no capítulo dos feridos graves registou-se um aumento de 32%, mais 9 do que em 2019.

No que diz respeito a fiscalização, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP), abordaram presencialmente 1 804 723 veículos durante esse período. Dos 21 794 condutores submetidos ao teste de alcoolémia, 218 apresentaram uma taxa superior à permitida, dos quais resultaram 174 detenções.

Por outro lado, as três entidades anunciam um total de 1 783 559 veículos fiscalizados por radar. Deste número, 13 044 dos veículos circularam em excesso de velocidade. De recordar que se encontra a decorrer uma campanha de segurança rodoviária “Avance para 2021 com toda a Segurança” que se prolonga até 5 de janeiro.

