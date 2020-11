Se por um lado a pandemia de covid-19 tem dificultado, e muito, todas as indústrias, por outro tem melhorado os valores de sinistralidade nas estradas portuguesas. Segundo os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), até outubro de 2020 registou-se uma diminuição de acidentes, mortos e feridos face ao período homólogo de 2019. Estes números mantém a tendência dos meses anteriores em 2020, em que se regista uma diminuição de sinistralidade.

De acordo com o relatório, nos primeiros 10 meses deste ano verificaram-se “21 337 acidentes com vítimas no Continente, dos quais resultaram 336 óbitos ocorridos no local do acidente ou durante o transporte até à unidade de saúde, 1518 feridos graves e 25 031 feridos leves. Os valores apurados revelam uma melhoria nos principais indicadores de sinistralidade, comparativamente com o período homólogo de 2019: verificaram-se menos 8098 acidentes com vítimas (-27,3%), menos 61 vítimas mortais (-15,4%) menos 436 feridos graves (-22,3%) e menos 10904 feridos leves (-30,3%)”, podemos ler em comunicado.

No âmbito da fiscalização, os dados da ANSR mostram que existe uma maior preocupação, com um crescimento de veículos fiscalizados. Falamos de 95 milhões e 600 mil veículos, um aumento de 27,2% face a igual período em 2019. Este valor deve-se ao crescimento da rede de radares. Contudo, foram detetadas mais de um milhão de infrações, o que representa uma diminuição de 2,7% quando comparado com o período homólogo em 2019.