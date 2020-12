O Grupo MCoutinho é agora o representante da Renault e Dacia em Leiria. Assim, o concessionário amplia o número de marcas para 19, fortalecendo a oferta em todos os segmentos de mercado. Esta nova representação levou à MCoutinho a criar uma nova concessão concebida em específico para as duas marcas do Grupo Renault. O investimento de 3 milhões de euros serviu para construir a instalação integrada de 14500 m2, sendo que desse valor 5500 m2 é de área coberta.

“para o Grupo Renault em Portugal a Rede de Distribuição é um ativo imprescindível, e que esteve na base da nossa liderança de mercado de 22 anos consecutivos com a marca Renault.Poder contar a partir de agora com um parceiro como o Grupo MCoutinho para uma região tão importante como a de Leiria é um motivo de grande satisfação e uma grande mais valia para as nossas marcas. Em conjunto com as equipas da Renault Portugal contamos com as equipas da MCoutinho para construirmos, através dos produtos e dos serviços, uma abordagem inovadora e diferenciadora que seja uma real mais-valia para os nossos clientes”, afirma Zineb Ghout, Diretora-Geral da Renault Portugal.