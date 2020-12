Para quem não se lembra, a McLaren criou um conjunto de três exemplares únicos com o objetivo de homenagear os feitos mais notáveis de Ayrton Senna. Falamos do “Lap of the gods”, “Home Victory” e o deste artigo, “Master of Monaco”. Este último celebra as seis vitórias do piloto no Circuito do Mónaco e, por isso, tem detalhes específicos. Os três foram one-off e por isso extremamente raros, contudo, está agora um à venda. De faacto, o rapper norte-americano Post Malone, dono do Master of Monaco, decidiu mudar o supercarro de mãos.

O Senna tem uma carroçaria em fibra de carbono e alguns detalhes nas cores da bandeira monegasca, apontamentos esses que continuam no interior. Destaque para a inclusão de uma placa comemorativa que autentifica este one-off. De recordar que o Senna está equipado com um motor V8 4.0 litros que debita 800 cavalos e 800 Nm de binário. Por fim, o carro foi vendido ao rapper por 1,18 milhões de euros. Tendo em conta que o odómetro marca apenas 236 km e está praticamente novo, o preço deve ser ainda superior.