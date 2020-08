A McLaren levantou um pouco o véu do que podemos esperar para a próxima geração de modelos da marca britânica. O novo chassis de fibra de carbono vai ter um papel importante na eletrificação da gama. De acordo com a McLaren, a nova arquitetura tem algumas evoluções face à MonoCell, estreada no MP4-12C, sendo que, a mais evidente passa pela possibilidade de acomodar baterias e componentes elétricos necessários para modelos híbridos.

“Este novo chassis ultraleve em fibra de carbono garante uma maior integridade estrutural e níveis de qualidade mais elevados. A nossa avançada experiência em processos e fabricação de compostos leves, combinada com a nossa experiência em sistemas de propulsão híbridos de alto desempenho, mostram que nós estamos posicionados para garantir aos clientes um desempenho de motorizações eletrificadas que, até agora, eram inatingíveis”, refere Mike Flewitt, CEO da McLaren Automotive.

A marca britânica revela ainda que o primeiro modelo a utilizar este novo chassis tem chegada prevista em 2021. De acordo com algumas fotos espias, a McLaren já está, inclusive, a testar em estrada aquele que será o estreante da nova motorização híbrida.