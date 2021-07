O McLaren 765LT Spider é a versão descapotável do supercarro britânico.

A McLaren acaba de aumentar a sua gama com a entrada do 765LT Spider. Tal como acontece no coupé, é limitado a 765 unidades e todas elas vão estar equipadas com o motor V8 de 4.0 litros biturbo com 765 cv e 800 Nm de binário, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos. Com estes argumentos, o McLaren 765LT Spider pode ser visto como supercarro descapotável mais leve, refinado e focado na performance do que o 720S.

Relativamente à capota, esta pode ser aberta de forma automática em 11 segundos. Todo o mecanismo que compõe este equipamento apenas aumenta o peso em 49 kg face ao 765LT coupé para um novo total de 1388 kg. A capota tem uma estrutura em fibra de carbono com material insonorizante que, segundo conta a McLaren, ajuda a criar uma espécie de “bolha” quando a mesma se encontre fechada. Tal como no coupé, o 765LT Spider recorre a uma carroçaria em fibra de carbono com um design semelhante, bem como a asa traseira ativa. Contudo, esta última recebe uma afinação específica para melhorar a performance da versão Spider quando a capota está aberta ou fechada.