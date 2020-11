No ano em que celebra 100 anos de vida, a Mazda decidiu colocar à prova o seu SUV CX-30 com tração integral i-Activ levando-o numa viagem de mais de 800 quilómetros nas zonas mais remotas do leste do Cazaquistão, percorrendo parte da Rota da Seda até à fronteira com a China. Esta foi a mais