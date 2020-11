O Mazda 2 é um dos utilitários com mais tempo de mercado no segmento, mas parece que a atualização está para breve. Para quem não sabe, a Mazda tem uma parceria técnica com a Toyota onde inclui o desenvolvimento de veículos eletrificados no futuro. De acordo com a Autocar, a Mazda prepara-se para lançar, em 2022, uma versão modificada no Toyota Yaris. Ao que tudo indica será o próximo Mazda 2 para a Europa.

Estes rumores começaram após a apresentação dos resultados financeiros, onde o documento anunciava um “modelo baseado no Yaris THS [Toyota Hybrid System]”, com lançamento previsto para 2022. Esta novidade faz todo o sentido, principalmente quando nos recordamos de que o Mazda 2 se encontra no mercado desde 2014 e já pede uma atualização. Esta parceria surge após a realizada entre a Toyota e a Suzuki que já deu origem à carrinha Suzuki Swace e ao SUV Suzuki Across, baseados no Corolla e RAV4, respetivamente.

Fonte: Autocar