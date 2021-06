A Mazda prepara-se para lançar 13 novos veículos eletrificados até 2025. De acordo com a marca nipónica, podemos esperar motorizações híbridas, híbridas plug-in e 100% elétricas, com os primeiros a chegarem já no próximo ano (2022). Todos eles vão recorrer à tecnologia Skyactiv e, em alguns deles, vamos encontrar a tecnologia híbrida de origem Toyota. No mesmo comunicado, a Mazda revelou ainda que a “arquitetura modular Skyactiv para EV” vai ser introduzir em “vários produtos” entre 2025 e 2030.

Para além das motorizações, a Mazda vai introduzir, igualmente, um novo sistema de assistência à condução em alguns carros já em 2022. Estas medidas podem ser vistas como “meios para chegar a um fim”. O principal objetivo da Mazda é que 100% dos produtos tenham algum tipo de eletrificação em 2030 e, nesse mesmo ano, esperam que os carros 100% elétricos representem 25%.