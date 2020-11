Mazda MX-5 é para continuar e terá versão híbrida

Os mais recentes rumores do mundo automóvel virtual dão como garantida a continuidade do MX-5, sendo que a quinta geração – que deverá adotar a designação NE – chegará ao mercado no final de 2022. No entanto, esses rumores avançam igualmente que a trabalhar em conjunto com um novo motor de quatro cilindros a gasolina