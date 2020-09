A Mazda acaba de anunciar a abertura das encomendas da versão especial e comemorativa do seu centenário do icónico MX-5. Esta inédita versão inspira-se no pequeno R360 Coupé de 1960 e presta homenagem ao passado, presente e futuro da Mazda.

Como referido, o MX-5 100th Anniversary está disponível por encomenda na rede de concessionários Mazda e está associado ao bloco 1.5 Skyactiv-G de 132 cavalos. Esta edição especial baseia-se na versão recheada Excellence e adiciona-lhe elementos exclusivos como os logótipos nos apoios de cabeça e tapetes, bem como nos tampões dos cubos das rodas.

Exteriormente, a carroçaria em branco pérola contrasta com a capota bordeaux, a mesma cor utilizada para a alcatifa no habitáculo. A chave deste muito especial MX-5 é entregue aos clientes num estojo específico. Também no campo da segurança a Mazda recheou esta edição comemorativa com um extenso pacote de elementos. São disso exemplo o Smart City Brake Support frontal e traseiro, o reconhecimento de sinais de trânsito, o alerta de atenção do condutor e ainda a câmara traseira.

O MX-5 está disponível a partir de 36 859 € e os clientes que o encomendarem recebem igualmente uma minitaura à escala 1:43 do Mazda R360 de 1960, bem como um exclusivo livro “Mazda One Hundred” onde é contada uma parte significativa da história da Mazda Motor Corporation.