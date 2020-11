Mazda MX-30 First Edition

Texto: João Isaac

Design, funcionalidade e autonomia são fatores-chave

Depois de termos estado na apresentação nacional, tínhamos prometido um ensaio mais detalhado àquele que é o primeiro modelo 100% elétrico da Mazda, o MX-30. Nesse dia ficámos agradados com as primeiras sensações, mas só agora pudemos testá-lo convenientemente, explorando, até onde possível, como é viver com um dos modelos mais importantes para as ambições e futuro da marca japonesa.

Mais do que um elétrico, o Mazda MX-30 é um elétrico cheio de personalidade, com um estilo único que o distingue do restante parque automóvel. E para isso não precisa de chocar, como outros tentaram. Bem pelo contrário. O MX-30 tem um design muito original, com soluções que o distinguem dos demais, mas com a suavidade habitual das linhas Mazda, aqui ligeiramente mais vincadas, sem dúvida.