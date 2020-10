Mazda CX-5 2.0-G 165 Special Edition Navi

Texto: João Isaac

Uma proposta de inquestionável qualidade

As vendas nacionais acumuladas referentes a 2020 do Mazda CX-5, com menos de 100 unidades entregues, atestam bem o porquê de vermos tão poucos na estrada. Algo que é na verdade, muito injusto, tal é a qualidade do maior dos SUV da marca japonesa, patente também no facto de ser o Mazda mais vendido no mercado europeu. O CX-5 foi um dos responsáveis pela introdução da mais recente evolução da linguagem de design da Mazda e assim, para sermos justos, é também importante considerá-lo como um dos principais responsáveis pelo sucesso em que a filosofia Kodo se tornou. Isto porque são muitos os sinais de aprovação daqueles a quem esta não passa despercebida e este CX-5 não foi exceção durante os dias que esteve connosco. Conduzimo-lo equipado com o motor 2.0 Skyactiv-G de 165 cavalos.