Mazda 3 HB 2.0 Skyactiv-G 150 cv – Ensaio Teste

Texto: Guilherme André

Imagem desportiva com potência à altura

O Mazda 3 é um dos modelos fundamentais para a marca nipónica e encontra-se num segmento C tradicionalmente muito disputado. Neste ensaio fomos conhecer o Mazda 3 Hatchback com o motor 2.0 Skyactiv-G de 150 cavalos, a versão “do meio” nas opções a gasolina. De facto, é mais potente do que a mais acessível, mas é mais barato do que o inovador Skyactiv-X com 180 cavalos. Uma boa aposta?