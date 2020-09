Após a apresentação do novo MC20, a Maserati prepara-se para uma grande investida para tentar recuperar a marca. Para tal, pretendem lançar um total de 13 novos veículos até 2024, sendo o MC20 o primeiro, para relançar a marca na indústria automóvel. Após o supercarro, a Maserati deixou no ar o lançamento de um novo SUV denominado Grecale que é baseado no “irmão” Stelvio. Para além disso, mostraram ainda um breve teaser do novo GranTurismo que deve surgir em conjunto com o GranCabrio já em 2021. Sem esquecer, claro, as variantes elétricas de ambos os modelos logo em 2022.

Mais tarde, em 2023, deve chegar o novo Quattroporte, seguido do Levante e, tal como os modelos em cima mencionados, também estes vão ter motorizações a combustão e elétricas. O sistema EV vai usar tecnologia de 800V, bem como, tecnologias utilizadas em Fórmula 1 e Fórmula E. Assim, a Maserati afirma que vão conseguir maus autonomia e uma maior eficiência. Por fim, a marca espera que os SUV representem 70% das vendas até 2025.