A Maserati prepara-se para “abraçar” a eletrificação total com o novo GranTurismo. De facto, este será o primeiro modelo a receber uma motorização sem qualquer tipo de motor a combustão e, como tem vindo a ser característico da marca, decidiram revelar as primeiras imagens oficiais com a unidade ainda camuflada. A marca italiana aproveitou para referir que as unidades protótipo encontram-se em testes de estrada e circuito antes do lançamento, em diversas condições de utilização, para aprimorar um produto inovador e que marca o início de uma era 100% elétrica da marca.