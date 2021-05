A Maserati prepara-se para lançar um segundo SUV, que se vai posicionar num segmento inferior ao Levante, denominado Grecale. Numa altura em que sabemos que a marca italiana se encontra a desenvolvê-lo, revelaram as primeiras imagens oficiais do SUV ainda camuflado, no mesmo dia em que John Elkann e Carlos Tavares, dois dos líderes máximos do Grupo Stellantis, visitaram a fábrica de Modena, Itália.

Para já as informações sobre o Grecale são escassas, mas sabemos que vai utilizar a plataforma Giorgio, a mesma utilizada no Alfa Romeo Stelvio, algo que lhe deve garantir um “coração” V6. Quanto ao design, a fita colorida não deixa perceber muita coisa, mas deverá ter linhas semelhantes ao “irmão mais velho” Levante. Por fim, o Maserati Grecale tem lançamento previsto para o fim de 2021.