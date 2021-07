Para além do Maserati MC20, a marca italiana levou ainda o Ghibli Trofeo.

O Maserati MC20 foi uma das estrelas do primeiro dia do Goodwood Festival of Speed. O superdesportivo da marca do Tridente percorreu o percurso do evento na sua estreia dinâmica. Se não teve a possibilidade de o ver, saiba que até dia 11 de julho vai poder ligar-se a uma stream em direto que o canal de Youtube do Goodwood Festival of Speed.

O mais recente superdesportivo da Maserati recorre ao novo motor Nettuno, colocado em posição central, um três litros V6 biturbo de 630 cavalos totalmente produzido em Modena e que se destaca pelas câmaras de combustão duplas e pela utilização de duas velas por cilindro. Os seus condutores poderão assim desfrutar de uma velocidade máxima superior a 325 km/h e de acelerações de 0 a 100 e de 0 a 200 km/h que demoram apenas 2,9 e 8,8 segundos, respetivamente. A relação peso/potência é também referencial, graças a um peso total declarado inferior a 1500 kg.

O Ghibli Trofeo, a berlina desportiva Maserati, na cor Nero Ribelle, também fez uma aparição na emblemática rampa, na classe reservada às viaturas First Glance, exibindo o seu motor V8 de 580 cv que lhe permite cumprir os 0-100 km/h em 4,3 segundos.