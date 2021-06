A Maserati uniu-se ao músico e designer Hiroshi Fujiwara para a criação de uma edição especial do Ghibli denominada Fragment. Desenvolvida pelo programa de personalização Maserati Fuoriserie, vai estar disponível em duas configurações, Operanera e Operabianca, ou seja, com as cores preta e branca, respetivamente. No exterior destaca-se ainda a grelha dianteira exclusiva com o logo da edição especial e as jantes de 20 polegadas em preto.

No interior encontramos um revestimento semelhante à configuração escolhida numa junção entre couro premium e Alcantara. Por fim, como pode ver na galeria em cima, esta edição conta com o código M157110519FRG. Pode parecer difícil de decifrar, mas a marca italiana explica. Os primeiros quatro caracteres representam a designação do Ghibli, seguido dos seis números seguintes referem-se à data em que Fujiwara visitou o Centro Stile da Maserati e, por fim, as letras finais são a abreviatura da edição Fragment.