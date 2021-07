A Maserati decidiu dar novos acabamentos únicos para os seus modelos: GT, Modena e Trofeo. O primeiro, disponível no Ghibli e Levante equipados com o motor quatro cilindros com 330 cv, ou no Quattroporte GT onde o capot “esconde” o V6 de 350 cv, reflete um estilo mais contemporâneo da marca. Aqui, as principais novidades passam pelas jantes de 18 polegadas (Ghibli e Levante) ou 19 polegadas (Quattroporte) com a carroçaria a apresentar vários detalhes em cromado. Isto é acompanhado por um interior com bancos Comfort em pele com diferentes personalizações mediante o modelo.

Passando para o Modena, o nível pensado para os amantes do desporto automóvel, garante para-choques redesenhados, inserções em preto e jantes de 20 polegadas. Todas as alterações em conjunto conferem um visual mais desportivo aos três modelos abrangidos: Maserati Ghibli e Levante com motor V6 de 350 cv, enquanto o Quattroporte mantém a mesma motorização do nível anterior. Ao contrário do GT, aqui o interior é acompanhado por bancos desportivos em pele. Para quem quiser um pouco mais de personalização, existe ainda o Modena S que conta com o pack Nerissimo e pinças de travão pintadas de vermelho.

Por fim, mas não menos importante, é o nível Trofeo. A variante topo de gama, sempre acompanhada pelo “poderoso” motor V8 de 580 cv, destaca-se por uma personalização completamente focada na performance. Para além da inclusão de fibra de carbono, jantes de 21 polegadas e pinças de travão de série, o interior recebe bancos desportivos em pele “natural de grau integral” de cor Pieno Fiore.