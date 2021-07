O Marsien tem como base o Porsche 911 Turbo S e está preparado para todo-o-terreno.

A empresa Marc Philipp Gemballa, criada pelo filho do fundador da Gemballa, anunciou o seu mais recente projeto. Falamos do Marsien, um supercarro com base no Porsche 911 Turbo S que foi pensado para todo-o-terreno, mais precisamente o Dakar. Para tal, recebe várias modificações radicais para o tornar capacitado em terrenos difíceis, como por exemplo areia. O Marsien conta com suspensão da KW que garante uma altura ao solo de 120 mm em “modo estrada”, valor esse que sobe para os 250 mm nos modos de condução dedicados ao “off-road”. Segundo conta a Marc Philipp Gemballa, os amortecedores ativos reagem às diferentes condições em 20 milésimos de segundo. Destaque ainda para a utilização de dois sets de jantes em alumínio com pneus mistos.

Para os clientes que querem ainda mais capacidades todo-o-terreno, há um pacote opcional com suspensão Rieger em que são instalados amortecedores de rali. Estes oferecem uma maior distância ao solo e um maior curso de suspensão. A carroçaria em fibra de carbono destaca-se principalmente na zona traseira graças à inclusão de uma asa que liga as duas cavas de roda traseiras.

Tal como tinha sido revelado em fevereiro, a Marc Philipp Gemballa fez uma parceria com a RUF para o desenvolvimento de uma motorização. O resultado é o motor seis cilindros boxer com 750 cv e 930 Nm de binário, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,6 segundos. Para quem quiser ainda mais “picante”, o Marsien vai ter como opção uma melhoria que aumenta a potência para os 830 cv.

Por fim, o preço desta conversão começa nos 495 mil euros, para além do Porsche 911 Turbo S dador. Neste momento o carro está a ser homologado na Europa, Médio Oriente e Estados Unidos e será limitado a apenas 40 unidades. 10 delas serão uma edição limitada de lançamento, todas elas já vendidas.