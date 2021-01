A Hurtan, empresa espanhola de automóveis fundada em 1991, é conhecida pela criação de veículos com estilo retro. Agora, começaram 2021 com um novo modelo, o Grand Albaycín, nome escolhido em referência ao famoso bairo da cidade de Granada, local onde é sediada a empresa. O roadster conta com um design retro e processo de fabrico artesanal, mas um dos destaques é a base do Mazda MX-5. Perante isto, a empresa consegue oferecer o modelo em duas versões (Cabrio ou Targa) e com dois motores distintos. Falamos do 1.5 l a gasolina com 132 cavalos e caixa manual de seis velocidades ou o 2.0 de 184 cavalos também com caixa manual ou automática.

Uma das vantagens de recorrer à base da Mazda, é que o Grand Albaycín já conta com homologação para circular em estradas europeias sem qualquer problema. A Hurtan revela que em 2021 pretendem produzir um total de 30 unidades.