A Renault surpreendeu com um “regresso ao passado” ao revelar o concept de um novo Renault 5. Agora, Jean-Dominique Senard, presidente da Renault, confirmou em declarações ao canal televisivo francês, BFM Business, que os planos passam pela produção do novo Renault 5 na fábrica de Douai, França, instalações essas que foram inauguradas em 1970 e as mesmas utilizadas para a produção do Renault 5 original.

“É um compromisso, é aí que o vamos fazer”, afirmou Senard. O presidente revelou ainda que o Groupe Renault pretende produzir 400 mil elétricos por ano em França, porém, tudo vai depender da criação, ou não, de uma fábrica de baterias nas redondezas. De acordo com alguns rumores, a Renault já falou com a LG ou Verkor para se estabelecerem em França, um detalhe que iria fazer toda a diferença na produção de veículos elétricos. Por agora, há a intensão de manter a tradição com um nome tão popular como o Renault 5, mas tudo vai depender das dificuldades encontradas na atualização de uma fábrica que, para além do 5, também produzir os Renault 9, 11, 14, 19, 21, Mégane e, atualmente, é o local de produção do Espace, Scénic e Talisman.

Fonte: Autocar