Reconhecendo a importância e tradição da Grã-Bretanha no mundo competição, local de alguns dos mais icónicos circuitos mundiais, de muitos bem sucedidos pilotos, bem como de vários e míticos automóveis vencedores, muitos deles pintados na cor British Racing Green, tão característica dos carros de competição britânicos, a Manhart decidiu utilizá-la na sua mais recente criação, o Manhart F350, construído com base no novo Mini John Cooper Works GP.

Exteriormente, não lhe faltam igualmente as faixas decorativas, aqui em vermelho, proporcionando um forte contraste. As jantes Concave One são de medida 8,5×19 e estão calçadas com pneus 235/30. Importa ainda referir que esta combinação British Racing Green com decoração vermelha é única deste exemplar, assim como serão todas as outras combinações desenvolvidas para os clientes.

O motor dois litros com quatro cilindros vê também a sua potência subir dos 306 para, adivinharam, 350 cavalos. O binário dá também um grande salto, de 450 para 530 Nm. Estes melhoramentos na mecânica foram conseguidos atrás de uma reprogramação da centralina, bem como da adoção de um novo intercooler. Estão igualmente disponíveis novos componentes para o sistema de escape, em substituição do filtro de partículas e da panela final, esta última da marca Remus.

A nível de chassis, a Manhart disponibilza molas de rebaixamento, baixando o F350 20 milímetros à frente e 15 atrás, solução aplicada neste British Racing Green. Acima, está igualmente disponível uma gama de coilovers, com três versões distintas, da AST Suspension. Graças à estreita colaboração da Manhart com a Beek Auto Racing, responsável pelo site www.minispeed.eu, deverão surgir, a curto prazo, novos componentes e modificações para o novo John Cooper Works GP.