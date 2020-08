Há cerca de um mês, a organização do SEMA Show 2020, um dos mais importantes realizados nos EUA na área da personalização, e não só!, anunciava que havia milhares de expositores para a edição 2020. Agora o certame foi cancelado!

Num curto anúncio, a organização diz que “devido ao coronavírus e às preocupações com a possibilidade do evento e alguns serviços poderão não estar disponíveis” acaba por cancelar a realização do SEMA Show em 2020.

O crescimento descontrolado da pandemia de Covid-19 nos EUA e em particular no Nevada, o estado onde se encontra Las Vegas, tornou impossível pensar em adiar para novembro o certame, sendo a melhor solução cancelar e reembolsar quem já pagou para ter um espaço no SEMA.

Isto não quer dizer que o certame morreu, pois os organizadores possuem em mãos um inquérito que mostra um grande interesse em que o SEMA seja feito de forma virtual, sem a presença de espetadores no local do salão. Os organizadores estão a olhar para aquilo que a CES (Consumer Eletronics Show) vai fazer com a transição para um evento digital em 2021, prometendo uma experiência imersiva. Veremos se em novembro o SEMA Show aparece em formato digital.