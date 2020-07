O BMW M3 E30 é um dos carros mais procurados pelos colecionadores e este modelo de 1988, pintado de azul surgiu para venda em leilão nos EUA, em Richmond, Virginia. Mas este M3 E30 é um carro muito especial.

Parece um comum M3, com umas jantes DTM réplica, rebaixado e com alguns elementos extra como o lábio em carbono no spoiler traseiro. Mas as parecenças acabam por aí. Por baixo do capô desapareceu o bloco de quatro cilindros e no seu lugar está um seis em linha com 3.2 litros (S54) que podemos ver debaixo do capô do M3 E46, Z3 M e Z4 M. O motor, quando foi instalado, já tinha cerca de 160 mil quilómetros.

Tudo, ou quase, foi tudo alterado: bomba de água, alternador, bomba da direção assistida, correia de distribuição, tensores, termostato, juntas da cabeça e da tampa das válvulas e coletor de escape. O motor tem acoplada uma caixa manual ZF de cinco velocidades.

O interior tem forros das portas em fibra de carbono com vidros de abertura manual, pedaço de pano para abrir a porta, bancos Recaro em alcantara, um volante forrado no mesmo material e uma alavanca da caixa a lembrar os carros de competição.

Em Dezembro de 1991, o carro foi dado como roubado, sendo recuperado em janeiro de 1992, recebeu um título de propriedade como salvado recuperado em 1994, reforçado em 2001. Se quiser ficar com ele, vá atéhttps://bringatrailer.com/listing/1988-bmw-m3-101/e faça a sua tentativa.