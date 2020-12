Quando pensamos que 2020 está prestes a acabar e já é quase impossível de acontecer mais momentos insólitos, somos novamente surpreendidos. Na noite de quarta para quinta-feira mais de mil condutores ficaram presos a noite inteira na autoestrada que liga Tóquio a Niigata, no norte do Japão, graças a um enorme nevão. Segundo a imprensa local, tudo começou quando a um carro ficou preso no meio da neve, o que acabou por bloquear todo o trânsito.

A fila com mais de 14 km de comprimento só ficou resolvida na quinta-feira. O primeiro-ministro, Yoshihide Suga, convocou uma reunião de emergência com o governo e pediu à população para tomar cuidados. Isto porque, de acordo com a imprensa nipónica, o país tem sido atingido por um nevão com valores recorde.