A Lunaz, empresa sediada em Silverstone, no Reino Unido, está a especializar-se no desenvolvimento de versões totalmente elétricas de automóveis clássicos de alta gama. Depois de ter mostrado as suas conversões sob a forma de modelos icónicos como o Jaguar XK120, o Bentley Continental e o Rolls-Royce Phantom V, a Lunaz está agora a apostar no Range Rover original.

Não são ainda conhecidos os detalhes do motor elétrico e das baterias que o alimentam, mas a Lunaz já fez saber que a conversão é muito mais do que adaptar os novos componentes à inconfundível carroçaria do Range Rover. A transformação inclui também muitas horas de trabalho a restaurar as carroçarias do luxuoso ícone britânico do todo o terreno e está disponível nas versões de três e cinco portas.

Para além das versões mais “convencionais” propostas, Country e Town, é igualmente possível fazer uma transformação mais radical criando um Range Rover descapotável. O Town destaca-se pelo conforto a bordo, inclusivamente no banco traseiro, e a versão Country focar-se-á no desempenho fora de estrada.

Relativamente a tecnologia, não lhe faltam modernos sistemas de infotainment e climatização. A produção, nesta primeira fase de desenvolvimento, está limitada a apenas 50 unidades e os preços iniciam-se nas 245 mil libras sem contar com impostos, um valor equivalente a cerca de 270 mil euros.