O Ford Mustang Mach-E GT debita 487 cv e 860 Nm de binário, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos. A Ford anunciou o início do período de reservas do novo Ford Mustang Mach-E GT. Esta que é a versão mais focada na performance do novo carro elétrico da marca