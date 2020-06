O homem que vai tomar conta da Renault a partir do dia 1 de julho diz estar consciente dos muitos problemas que tem pela frente, mas está confiante que o grupo Renault vai ultrapassar as dificuldades.

Luca de Meo fez esta declaração na reunião anual dos investidores realizada na passada sexta feira, ele que assumirá o leme no dia 1 de julho. Disse Luca de Meo que partilha o senso de urgencia das equipas da casa francesa para terem uma estratégia.

“Estou consciente das dificuldades da empresa” disse de Meo, o executivo que saiu do grupo VW, mas que começou a sua carreira na Renault há quase 30 anos. Esteve seis meses de nojo depois de sair da Seat onde fez um excelente trabalho. A VW acabou por encurtar esse período – olhando às dificuldades devido à pandemia de Covid-19 – deixou que Luca de Meo começasse a trabalhar em junho com as equipas da Renault.

Luca de Meo vai apresentar um novo plano estratégico no final do ano que estará á parte e separado do programa de corte de custos anunciado o mês passado e que vale 2 mil milhões de euros. Jean-Dominique Senard disse na mesma ocasião que Luca de Meo “terá todo o espaço de manobra que precisar” para tomar as decisões que entender sobre a estratégia de produto.

Luca de Meo fez esta declaração na reunião anual dos investidores realizada na passada sexta feira, ele que assumirá o leme no dia 1 de julho. Disse Luca de Meo que partilha o senso de urgencia das equipas da casa francesa para terem uma estratégia.

“Estou consciente das dificuldades da empresa” disse de Meo, o executivo que saiu do grupo VW, mas que começou a sua carreira na Renault há quase 30 anos. Esteve seis meses de nojo depois de sair da Seat onde fez um excelente trabalho. A VW acabou por encurtar esse período – olhando às dificuldades devido à pandemia de Covid-19 – deixou que Luca de Meo começasse a trabalhar em junho com as equipas da Renault.

Luca de Meo vai apresentar um novo plano estratégico no final do ano que estará á parte e separado do programa de corte de custos anunciado o mês passado e que vale 2 mil milhões de euros. Jean-Dominique Senard disse na mesma ocasião que Luca de Meo “terá todo o espaço de manobra que precisar” para tomar as decisões que entender sobre a estratégia de produto.