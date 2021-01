Quando olhamos para a gama da Lotus, temos três modelos: Elise, Exige e Evora. Todos eles desportivos, contudo, já contam com vários anos de mercado. Embora tenham recebido inúmeras edições especiais nos últimos anos, está mais do que na altura de renovar. De acordo com a Automotive News Europe, a marca britânica vai lançar um novo carro no verão que, segundo se acredita, será o último Lotus com motor a combustão. Para já continua a ser um mistério e, inclusive, não sabemos se será uma nova geração de algum dos modelos em comercialização ou algo totalmente novo. Phil Popham, CEO da Lotus, revelou que o carro vai começar a ser produzido em 2022 e está confiante de que o modelo vai dar “um crescimento substancial” à marca.