Com as marcas a evoluírem para a “era elétrica”, a Lotus decidiu comemorar os motores a combustão com um último modelo, o Emira. Neste momento sabemos muito pouco sobre o modelo, mas a marca britânica que pertence ao Grupo da Geely decidiu lançar um novo teaser. Como podemos ver no vídeo em baixo, o Lotus Emira vai ter um painel de instrumentos digital personalizável e um volante recortado com patilhas. Para já as informações ainda são escassas, mas rumores apontam para a utilização de um motor V6, de origem Toyota, numa das versões.