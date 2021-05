Como tem vindo a ser a ordem do dia no Grupo Stellantis, também a DS passou a ter soluções de financiamento através da DS Online Store. Nesta plataforma, é possível escolher, comparar, reservar e agendar a entrega de qualquer modelo da DS, no domicílio ou numa DS Store, tudo através da plataforma digital da marca francesa. Para além disso, existe agora uma nova ferramenta de subscrição de financiamento graças a uma parceria com o Santander Consumer Finance. Assim, todas as etapas inerentes à compra de um veículo passam a ser realizadas exclusivamente online.

“O mundo digital tem vindo a assumir cada vez maior relevância nos hábitos de aquisição dos consumidores, o que se verificou particularmente após março de 2020, por efeito do confinamento provocado pela pandemia de covid-19. Assim, a DS Online Store agora completa com esta solução de financiamento solicitada e aprovada online, é uma evolução que nos coloca na primeira linha do e-commerce no setor automóvel, oferecendo aos nossos clientes a possibilidade de efetuarem de forma online todo o processo de compra de um DS”, refere David Correia, Brand Manager da DS Automobiles Portugal.

Por fim, de relembrar que a gama DS é composta pelo DS 3 Crossback e DS 7 Crossback que são vendidos com motorizações a combustão, mas também 100% elétrico (DS 3 Crossback E-Tense) e híbrido plug-in (DS 7 Crossback E-Tense). Num futuro não muito distante vão ser acompanhados pelo novo topo de gama, DS 9 que o Automais já teve a possibilidade de conduzir.