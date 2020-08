A Lister Motor Company, preparadora britânica, decidiu utilizar um Jaguar F-Pace SVR para criar aquele que é, segundo eles, “o SUV mais rápido e potente do Reino Unido”. De série, o SVR está equipado com um motor V8 5.9 Supercharged com 550 cavalos e 681 Nm de binário. Contudo, depois de melhorias no compressor, reprogramação, intercooler e filtro de ar, a Lister conseguiu retirar um total de 675 cavalos e 881 Nm de binário. Feitas as contas, chega a ser mais potente do que o Bentley Bentayga Speed (650 cv).

Para além da potência é também mais veloz. A lister garante que o denominado Stealth acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,6 segundos. Ou seja, é mais rápido do que o Aston Martin DBX (4,3 segundos), Bentayga Speed (3,9 segundos) e, a título de curiosidade, perde apenas por 0,1s para o Lamborghini Urus. É também o SUV britânico com maior velocidade máxima ao chegar a uns estonteantes 314 km/h.

Relativamente ao visual, a Lister realizou algumas melhorias de modo a torná-lo mais exclusivo. Assim, está equipado com para-choques dianteiro redesenhado, difusor em fibra de carbono, jantes de 23 polegadas da Vossen, saias laterais e cavas de roda alargadas. Se está interessado em ter o “SUV mais rápido e potente do Reino Unido”, tem de se apressar, isto porque, apenas vão ser produzidas 100 unidades. O preço começa nos 123 mil euros.