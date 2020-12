A Jaguar Land Rover trocou de líder de design recentemente com Gerry McGovern a assumir o cargo. Em declarações à Automotive News, McGovern mostrou-se motivado para tornar as coisas ainda melhores e isso passa por tornar os carros ainda mais bonitos. “Quero ajudar os meus colegadas da Jaguar a trazer a marca de volta à posição que ela merece. É uma marca única com pedigree incrível e cheio de potencial”, afirmou McGovern

“Se [os Jaguar] pudessem ser desenvolvidos de uma forma que livrasse de algumas das restrições que tiveram no passado, acho que podem ser novamente maravilhosos”, acrescentou o líder de design da JLR. Com estas afirmações, podemos esperar uma mudança no design dos Jaguar no futuro, com linhas mais modernas e afastadas do passado.

Fonte: Automotive News