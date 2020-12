A Volvo é uma das marcas que está a investir mais na eletrificação da gama. A título de curiosidade, 20% das vendas globais da marca são de veículos eletrificados, o que demonstra bem a procura por este tipo de soluções. Ao olhar para a próxima década, a Volvo decidiu introduzir metas: a primeira, conseguida, muito provavelmente, este ano, de 20% das vendas globais de veículos eletrificados. Em 2025, pretendem que o número chegue aos 50% e, em 2030, que se tornem 100% elétrica.

“Ficaria surpreendido se não conseguimos ter uma gama 100% elétrica em 2030”, afirma Hakan Samuelsson, CEO da Volvo em declarações à Financial Times Future. “Quando as pessoas perceberem que os motores a gasolina e Diesel não fazem parte do futuro, vai ser fácil de ver a mudança acelerada para o novo mundo”, acrescenta o líder. Ou seja, Hakan acredita que o futuro é 100% elétrico e que não vai existir espaço para motores a combustão. Atualmente, a Volvo tem todos os modelos com pelo menos uma versão eletrificada e, em 2021, chega o primeiro 100% elétrico XC40 Recharge.

Fonte: Automotive News