Será este o kit de carroçaria mais radical de sempre do Lamborghini Aventador?

A Liberty Walk, preparadora japonesa que se dedica à criação de “kit” de carroçaria para vários veículos, apresentou um dos seus mais recentes projetos. Falamos de um produto pensado para o Lamborghini Aventador que o deixa supercarro bem mais agressivo e, diga-se, talvez o mais extravagante alguma vez visto. O denominado “GT-EVO” é limitado a apenas 20 unidades a nível mundial. Como pode ver na galeria, a Liberty Walk redesenhou por completo a secção dianteira com destaque para um para-choques ainda mais desportivo e com entradas de ar nas cavas de roda, também estas bem mais largas.

As coisas ficam ainda mais radicais quando vemos o carro de perfil, principalmente do pilar B para trás. As cavas de roda traseiras adotam dimensões extravagantes com a asa a começar nas extremas de ambas. Destaque ainda para um painel que liga o tejadilho à asa. Se está interessado saiba que só o kit começa nos 94600 dólares, cerca de 79750€, valor esse que pode ir até aos 187000 dólares (157 645€) mediante os acabamentos escolhidos pelos clientes.