A LG Electronics e a Magna Internacional anunciaram uma parceria no sentido de acelerar o fabrico de motores elétricos, bem como de inversores e carregadores de bordo, contribuindo para a cada vez mais certa transição energética.

“Esta parceria está totalmente em linha com a nossa estratégia de vanguarda no mercado elétrico para apoiar os fabricantes de automóveis com um portefólio diversificado e de classe mundial. Ao combinar os nossos pontos fortes, esperamos ganhar eficiência nos investimentos e velocidade de lançamento no mercado através de sinergias de valorização, ao mesmo tempo que continuamos a capitalizar na aceleração do mercado do powertrain elétrico”, afirma o presidente e novo CEO da Magna, Swamy Kotagiri.

Desta joint venture resultará uma nova empresa, com nome provisório LG Magna e-Powertrain e que juntará a força da Magna em sistemas de transmissão elétrica e produção automóvel com a experiência da LG no desenvolvimento de tecnologia para motores elétricos e outros componentes.

“Cada vez mais, os fabricantes precisam de ser disruptivos para manter posições de liderança no mercado elétrico e, através deste acordo, a LG vai entrar numa nova fase do seu negócio de componentes de automóveis, o que se afigura como uma oportunidade de crescimento de enorme potencial. Acreditamos que a união do nosso know-how com a extensa história da Magna vai transformar rapidamente o espaço do powertrain elétrico de forma mais rápida”, refere o Dr. Kim Jin-yong, presidente da LG Electronics Vehicle Component Solutions Company.

Esta nova empresa contará com o contributo de mais de 1000 colaboradores provenientes de unidades da LG nos EUA, Coreia do Sul e China. O processo de desenvolvimento desta nova parceria “elétrica” deverá estar concluído em meados de 2021.