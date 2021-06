Lexus UX 300e – Ensaio Teste

Texto: Guilherme André

O início da história 100% elétrica

A Lexus decidiu introduzir no mercado o seu primeiro 100% elétrico, o UX 300e, seguindo a tendência de eletrificação total que está cada vez mais enraizada na industria automóvel. Com 204 cv e 315 km de autonomia em circuito misto, é um SUV que pretende rivalizar com os novos Mercedes-Benz EQA, Volvo XC40 P8 Recharge e Audi Q4 e-tron pela liderança do segmento C-SUV premium elétrico. Tem o que é preciso?