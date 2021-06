Numa altura em que nos encontramos a apenas dois dias da apresentação da nova geração do Lexus NX, a marca nipónica decidiu mostrar-nos um novo teaser. Este mostra um pouco da lateral dianteira do SUV, isto após revelarem um ligeiro detalhe da secção traseira. Uma das principais novidades desta nova geração do Lexus NX é a partilha da plataforma com o novo Toyota RAV4, o que significa que podemos esperar motorizações híbridas e, muito provavelmente, híbrido plug-in. Seja como for, só temos de aguardar mais dois dias até à apresentação oficial do NX para que todas as informações sejam confirmadas pela própria marca.