A casa de luxo da Toyota já anunciou que o dia 9 de junho será a data de revelação do novo Lexus IS.

E para que não fique sem saber rigorosamente nada sobre o carro, a Lexus libertou uma foto da traseira do carro cuja assinatura vai de um lado ao outro do carro. O IS terá um para choques agressivo e beberá inspiração na berlina de topo da Lexus, o LS.

Mais informações… não há! Apenas rumores que vai usar a plataforma TNGA-L e os motores serão os mesmos do atual, com algumas atualizações. O IS F não deverá regressar pois o V8 da Toyota não será usado no Velho Continente. Ainda assim, a Lexus pode oferecer ao IS uma versão mais espigada com um V6 de 3.5 litros com 422 CV e 599 Nm de binário. Todas as novidades dia 9 de junho.