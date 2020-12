Nesta altura do ano, algumas marcas gostam de mostrar do que são capazes ao produzir máquinas a pensar no Pai Natal. Depois da Bentley, chegou a vez da Lexus mostrar o HX Sleigh, um trenó moderno para que o Pai Natal possa dar descanso às renas. Este concept criado pela marca nipónica conta com turbinas de jato que funcionam a “espírito Natalício”. Para além disso, a bagageira tem espaço ilimitado para que o Pai Natal consiga levar todos os presentes sem exceção.

No interior, o Pai Natal tem muito com que se entreter graças ao ecrã de 25 polegadas para, segundo a Lexus, controlar o tráfego aéreo para ter uma viagem tranquila. Claro que isto é uma mera brincadeira do construtor nipónico e não passa disso. O exterior está ainda revestido por uma pintura infravermelha.