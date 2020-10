A Lexus atingiu a marca de 1 milhão de veículos vendidos no mercado europeu, valor superado no passado mês de setembro. Este marco histórico coincide com o 30º aniversário do lançamento da marca no velho continente, bem como com a introdução do seu modelo 100% elétrico, o UX300e.

Foi assim em 1990 que a marca, apenas alguns meses de se ter estreado nos Estados Unidos da América, chegou à Europa com um modelo apenas, o LS 400, do qual vendeu 1158 unidades. Tinha assim início uma nova fase para a marca e para o segmento premium no mercado europeu, com uma nova transformação em 2005 com a introdução do primeiro modelo híbrido, o SUV RX 400h.

Do milhão de Lexus que circulam atualmente nas estradas europeias, cerca de 45% são híbridos. Estas motorizações estão hoje presentes em toda a gama de modelos da Lexus e correspondem a 96% das vendais totais nos mercados da Europa Ocidental e a 99% em Portugal. A título de curiosidade, o modelo mais vendido na Europa desde 1990 foi precisamente o RX, com 289 284 unidades.