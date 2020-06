Na passada semana, a Lexus tinha libertado uma foto da traseira do novo carro e anunciou que seria revelado no dia 9 de junho, ou seja, amanhã.

A Lexus argumenta que o adiamento da revelação do novo IS prende-se com a atual situação do globo, não especificando nada mais que esta justificação. Porém…

Todos sabem a história sobre o assassinato de George Floyd na cidade de Minneapolis por um polícia que o subjugou com um joelho no pescoço durante 8m46s. Esta situação dominou e tem dominado as notícias em todo o mundo, devido às ondas de choque que se sucederam e que já levaram a manifestações em todo o globo.

A Toyota não quis perder a oportunidade de se juntar ao coro de indignação e colocou e lado o lançamento do IS, trocando-o por declarações sobre o racismo e a desigualdade social, dizendo que “continuamos a defender o nosso compromisso com a diversidade e a inclusão e continuaremos firmes na crença em maior igualdade, respeito e inclusão para todos.”

Recordamos que apesar de ser um lançamento digital as redes sociais e a atenção do mundo está virada para outro lado – os protestos pela morte de George Floyd, nos EUA, a pandemia de Covid-19 que grassa pela América Latina entre outras coisas – outros eventos foram adiados como a primeira apresentação da PlayStation5, por exemplo. A Lexus promete que dentro em breve anunciará a nova data.