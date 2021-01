Para quem não se recorda, o AutoMais deu a conhecer uma versão do Tesla Model S descapotável que tinha surgido nas redes sociais. Na altura, existia um mistério sobre quem tinha feito o trabalho e se seria comercializado ou se era um mero one-off de exposição. Agora sabemos que a modificação foi feita pela Ares Design, empresa dedicada a modificações que já conta no portfólio com, por exemplo, um Porsche 911 clássico restomod ou uma aventura no mundo dos supercarros.

Quanto a este Tesla Model S descapotável, foi feito mediante encomenda. Com base na versão Long Range Plus, os engenheiros reforçaram o chassis, de modo a compensar a perda do tejadilho. A empresa acabou por optar por uma capota em lona e, para além disso, decidiram aumentar a volumetria da bagageira de modo a conseguirem recolher a capota. Apesar do preço não ter sido revelado, a Ares Design está disponível para receber encomendas para quem quiser andar com os “cabelos ao vento” no seu Tesla Model S.